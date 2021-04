17-latka zmarła podczas kąpieli, w wannie był podłączony telefon. Znana jest przyczyna śmierci

– Najprawdopodobniej doszło do tego z powodu telefonu komórkowego, który był podłączony do ładowarki i znajdował się w wannie – mówi prokurator Wegner. Dodaje przy tym, że na temat tego, co stało się z telefonem, z ładowarką, iż nastąpiło porażenie prądem, wypowiedzą się biegli - elektryk i elektronik - w zleconych w śledztwie przez prokuraturę opiniach. – My tego nie wiemy – zaznacza Wegner.