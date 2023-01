Lębork. 14-latka potrącona na pasach. Policja opublikowała nagranie z monitoringu

Przypominamy kierującym, że znak D-6 "przejście dla pieszych" jest nie tylko informacją dla kierowcy o tym, że zbliża się do przejścia. Znak ten także zobowiązuje go do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności. Szczególnie czujnym należy być przy przejściach dla pieszych, które są słabo oświetlone lub znajdują się w obrębie skrzyżowania dróg. Pieszym z kolei zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Za każdym razem przed wejściem na pasy należy upewnić się, czy można to zrobić bezpiecznie. Zabronione jest również korzystanie z telefonu bądź innego urządzenia elektronicznego w sposób, który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na jezdni.