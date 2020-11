Premier był na mszy, upamiętnia to tablica w kościele

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty na Pomorzu w sierpniu tego roku, w niedzielę poszedł na mszę świętą do kościoła w małej kaszubskiej wsi Łebcz. Z tej okazji proboszcz postanowił powiesić pamiątkową tablicę.

"W tym kościele w Łebczu pw. św. Marcina w niedzielę, dnia 16 sierpnia 2020 r. uczestniczył we mszy świętej o godzinie 12 pan premier Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. Był też gościem na plebanii " - taki napis widnieje na tablicy wywieszonej w listopadzie w parafii pw. św. Marcina w kaszubskiej wsi Łebcz.

Proboszcz parafii ksiądz Kazimierz Białk w rozmowie z portalem puck.naszemiasto.pl wspominał, że o wizycie premiera dowiedział się krótko przed nabożeństwem. Na początku myślał, że to żart, ale kiedy podszedł do ołtarza zauważył wśród wiernych Mateusza Morawieckiego. - Polityka trudno było nie dojrzeć, choć nie tyle ze względu na wzrost, co na towarzyszącą mu obstawę panów w garniturach - powiedział cytowany przez lokalny portal.