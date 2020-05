Z nożem w ręku miał grozić burmistrzowi Łeby. Jest akt oskarżenia

Lęborska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi K., który usłyszał zarzut kierowania gróźb pozbawienia życia wobec burmistrza Łeby. Mężczyzna w styczniu miał podejść w sklepie do Andrzeja Strzechmińskiego z nożem w ręku i dotknąć nim ramienia pokrzywdzonego.

"Nie został ranny, poniósł jednak ogromne straty moralne"

Rafał K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył obszerne wyjaśniania, które częściowo korespondują z ustalonym stanem faktycznym. Sam moment otarcia nożem tłumaczył przechodzeniem do linii kas. Zapis monitoringu tego nie potwierdza. W stosunku do podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. Jak poinformował 26 stycznia komitet wyborczy Strzechmińskiego na jednym z portali społecznościowych, burmistrz "został napadnięty przez człowieka trzymającego nóż w ręku. Osoba ta, końcówką ostrza dotknęła kilka razy klatki piersiowej Andrzeja Strzechmińskiego, po czym uciekła z miejsca zdarzenia. Burmistrz rozpoznał sprawcę. Andrzej Strzechmiński nie został ranny, poniósł jednak ogromne straty moralne. Znalazł się bowiem w sytuacji zagrażającej jego życiu, a w konsekwencji życiu jego bliskich".