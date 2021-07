Rybacy blokowali wjazdy do Łeby i Ustki

Rybacy chcą sposób zwrócić uwagę na "tragiczną sytuację armatorów rybołówstwa rekreacyjnego". - Do dzisiaj podpisane porozumienie z ówczesnym ministrem gospodarki morskiej Markiem Gróbarczykiem nie zostało zrealizowane. We wszystkich polskich portach stoją statki, które już nie wrócą do zawodu - tłumaczą. Dlatego dziś blokowali drogi.

W sobotę przed godziną 11 zakończył się zapowiadany strajk armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Protestujący przez kilka godzin blokowali wjazdy do Łeby i Ustki, przepuszczali jednak kierowców co kilka minut, dlatego nie było dużych utrudnień w ruchu.

"W związku z tragiczną sytuacją armatorów rybołówstwa rekreacyjnego postanowiliśmy przystąpić do wznowienia akcji protestacyjnych. Do dnia dzisiejszego podpisane porozumienie z ówczesnym ministrem gospodarki morskiej Markiem Gróbarczykiem nie zostało zrealizowane. We wszystkich polskich portach stoją statki, które już nie wrócą do zawodu. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku zabierają nam nasze jedyne łowiska, a zakaz połowu dorsza będzie przedłużony" - napisali we wtorek.