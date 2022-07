Środkowy palec i gest Kozakiewicza wobec protestujących przeciwko wizycie premiera. Burmistrz Łeby: nie mam się przyjemności kajać

O zdarzeniach, do których wtedy doszło, opowiadał jeden z protestujących, Andrzej Sułkowski. Jak stwierdził, w pewnym momencie podszedł do nich Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby. – Nie wpuścili nas na spotkanie. Staliśmy przy wjeździe i czekaliśmy na premiera. Przed nami stali z SOP-u, policji i kilku samorządowców z PiS-u , którzy wcześniej weryfikowali, kto może wejść na spotkanie w budynku starostwa. Tłum krzyczał "wstyd, hańba". Podszedł do nas burmistrz i zapytał: "i o co państwu chodzi?". Ktoś krzyknął, że będziesz siedział. I wtedy Strzechmiński pokazał wulgarne gesty – przekazał Sułkowski.

Nie przeprosi, bo czuł się obrażony

To kolejna podobna reakcja lokalnego polityka na protesty przeciwników PiS: jak opisywaliśmy wcześniej 9 lipca burmistrz Rypina Paweł Grzybowski z rąk jednego z mężczyzn wyrwał transparent z krytycznym wobec premiera hasłem. Mieszkańcy miast, do których przyjeżdżają politycy PiS, nie są też wpuszczani na spotkania z nimi.

Burmistrz Strzechmiński skomentował swoje zachowanie w rozmowie z reporterką TVN24. Uważa, że to on był obrażany i przyznał, że pokazał gest Kozakiewicza, który dla niego nie jest obraźliwy. – To, co usłyszałem, było poniżej krytyki. Ja mam również prawo do szacunku. Ja absolutnie nie żałuję tego gestu i nie mam się przyjemności kajać przed kimkolwiek. Ja nie pozwolę się obrażać i przypisywać mi rzeczy, których nie zrobiłem! – powiedział.