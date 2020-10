Przy ujściu Łeby do Bałtyku stanie "szklana wydma"

Rozpoczęła się budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. Nowoczesny gmach stanie w pobliżu portu. Bryła nawiązuje kształtem do wydm, kadłuba statku a nawet wyrzuconego na brzeg konaru.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE>>> Budynek muzeum powstanie w pobliżu ujścia rzeki Łeby do Bałtyku. "Zaprojektowany budynek ma oryginalną, nowoczesną i dynamiczną formę. Kształt i nachylenie frontowej falującej fasady pokrytej giętymi drewnianymi listwami oraz pionowo rozpięte liny nadadzą obiektowi żeglarski charakter i nawiążą do wyrzuconego na brzeg konaru, kadłuba statku, morskich fal czy nadmorskich wydm" - czytamy na stronie MKiDN.

Muzeum u ujście Łeby do Bałtyku

Nowy budynek muzeum w Łebie to "inwestycja unikatowa na skalę krajową, która w nowoczesny sposób pozwoli przedstawić tematykę archeologicznych badań podwodnych". Planowany koszt wynosi ok. 40 mln złotych. NMM w Gdańsku otrzymało dotację na budowę pierwszego etapu obiektu ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dofinansowanie w ramach Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 60 lat dbają o skarby Bałtyku

Historia Narodowego Muzeum Morskiego sięga 1960 roku, kiedy to przy gdańskim Muzeum Pomorskim (obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku) powołano autonomiczny oddział pod nazwą Dział Morski. Dwa lata później dział przekształcił się w samodzielną instytucję, której główną siedzibą został słynny gdański Żuraw. W 1977 roku muzeum przejęło przylegający do Żurawia budynek, w którym dotąd działała kotłownia, a po kolejnych kilkunastu latach - kilka spichlerzy na wyspie Ołowianka, gdzie do dziś znajduje się główna siedziba placówki.