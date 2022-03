Ogromny pożar w Łebie. Płonął budynek, w którym mieści się hotel i restauracja

Przez dwie godziny strażacy walczyli z pożarem budynku w Łebie (woj. pomorskie), w którym mieściła się restauracja i hotel. - Na razie nie wiemy, co doprowadziło do zdarzenia. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych - przekazuje brygadier Łukasz Płusa z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Film i zdjęcia z miejsca zdarzenia dostaliśmy na Kontakt24.

Przyczyny na razie nieznane

Dodał, że na tym etapie nie chce odnosić się do tego, co doprowadziło do tego, że budynek zajął się ogniem.

- Obecnie jesteśmy skupieni na zakończeniu działań. Poinformowaliśmy o zdarzenia inspektora nadzoru budowlanego i to on będzie oceniał, czy konstrukcja nadaje się do użytku. Wszystko to jednak musi poczekać do momentu zakończenia pracy przez nas - przekazał strażak.