Miał prawo jazdy od miesiąca, wiózł czterech znajomych. Wypadł z drogi i uderzył w drzewo

- Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 16.00. Jak wstępnie ustalili policjanci kierujący samochodem marki Volkswagen 18-latek z Kwidzyna jechał od strony Krzykos w stronę Wandowa, gdy zjechał z jezdni do przydrożnego rowu, gdzie z dużą siłą uderzył w drzewo – opisuje nam aspirant Anna Filar z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

Młody kierowca wiózł ze sobą czworo znajomych – wszystkie to osoby w wieku od 16 do 18 lat. – W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala – relacjonuje policjantka. Szczęśliwie życie żadnej z poszkodowanych osób nie jest zagrożone.