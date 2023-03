Bezdomny ukradł jedzenie z marketu w Kwidzynie. Policjanci okazali serce i dostali za to podziękowania

Policjanci z Kwidzynia (woj. pomorskie) pomogli bezdomnemu. Mężczyzna ukradł artykuły spożywcze ze sklepu. Wezwani na miejsce funkcjonariusze nie pozostali obojętni na jego los i przewieźli go do ośrodka uzależnień. W zamian za okazałą pomoc, kilka dni później, otrzymali list z podziękowaniami od rodziców 20-latka.

Do zdarzenia doszło 16 marca w Kwidzynie. Policjanci zostali wezwani do jednego z marketów, gdzie doszło do kradzieży. Bezdomny mężczyzna ukradł artykuły spożywcze.