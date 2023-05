Lekarz musiał zwrócić zasiłek chorobowy. Podczas zwolnienia udzielał konsultacji w innym szpitalu

- Przy kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory nie pracuje podczas niedyspozycji, albo nie wykonuje innych aktywności, które mogłyby wydłużyć jego powrót do zdrowia, jak na przykład remont mieszkania. W przypadku sprawowania opieki dodatkowo osoby kontrolujące muszą ustalić, czy poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę dziecku (nie dotyczy opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia dwóch lat) lub choremu członkowi rodziny - wyjaśnia Krystyna Michałek, rzeczniczka prasowa kujawsko-pomorskiego oddziału ZUS.

Drugim rodzajem kontroli jest kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, którą wykonują lekarze orzecznicy ZUS. Sprawdzają, czy pracownik jest nadal chory, a zwolnienie zasadne. - Kontrola ta może odbyć się także w oparciu o dokumentację medyczną, na podstawie której lekarz wystawił zwolnienie. To lekarz orzecznik decyduje o sposobie kontroli danego zwolnienia. Kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych - dodaje rzeczniczka.

Pracują na zwolnieniach lekarskich

Urzędnicy przypominają, że zwolnienie lekarskie wystawione choremu ma służyć regeneracji i powrotowi do zdrowia. Jakakolwiek aktywność osoby na zwolnieniu lekarskiej, której skutkiem mogłoby być wydłużenie niezdolności do pracy, czy też może nasuwać wątpliwości co do rzeczywistego stanu jej zdrowia, jest powodem do utraty zasiłku chorobowego.

- Przy kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, jeśli osoba korzystała ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, to wstrzymujemy wypłatę świadczenia. Jeżeli zasiłek został już wypłacony, to nakazujemy jego zwrot - tłumaczy Krystyna Michałek.

Są i donosy

Krystyna Michałek nie ukrywa, że pomocne w dotarciu do tych, którzy nie potrafili zastosować się do zaleceń lekarzy były również donosy, które dotyczyły m.in. wyjazdów, podróży wakacyjnych w czasie zwolnienia lekarskiego.

- Informacje pozyskiwane z innych źródeł to informacje od pracodawców, czy innych osób postronnych. Mogą to być informacje na przykład o tym, że pracownik w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcia, jak stoi pod palmą w tropikach, a powinien według wskazania lekarza leżeć w domu lub gdy pracownik wykonuje inną pracę. Samo zdjęcie nie jest podstawą do odmowy prawa do zasiłku. Pracownicy sami nie korzystają z danych zawartych na portalach społecznościowych, a wszelkie pozyskane informacje od osób trzecich z tego środka przekazu są weryfikowane. Przed podjęciem decyzji o cofnięciu zasiłku pracownik ma prawo wglądu w akta i wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego - mówi Michałek.