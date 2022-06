Sąd oddalił pozew przeciwko Kaczyńskiemu. "Nie ma uzasadnienia, więc trudno odnieść się do kwestii poprawności"

czytaj dalej

Import ropy naftowej z Rosji do Chin wzrósł o 55 procent rok do roku do rekordowego poziomu w maju - podała Agencja Reutera. Dodała, że w ten sposób Rosja stała się głównym dostawcą surowca do Państwa Środka i wyprzedziła pod tym względem Arabię Saudyjską.