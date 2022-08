Niezidentyfikowana substancja w jeziorze Gopło. Rozciąga się na powierzchni jednego hektara

Plamę na Gople sfotografowano z lotu ptaka

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz rozpoznaniu wielkości tego rozlewiska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to mieszanina substancji, która rozciąga się na powierzchni jednego hektara. Dało się wyczuć nieprzyjemny zapach. Być może to substancja natury organicznej, choćby ze względu właśnie na zapach. Na tę chwilę nie mamy sygnałów, by powodowało to zagrożenie dla środowiska - przekazał kapitan Jarosław Skotnicki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.