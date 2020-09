Zjadł w sklepie cukierka za 40 groszy i nie zapłacił. Jest prawomocny wyrok

Prokuratura chciała odstąpienia od wymierzenia kary

Sędzia: istotą jest sama naganność tego typu zachowań

- Prowadzi ono do pobłażania tego typu zachowań. (…) Ten pan wszedł do sklepu, zjadł cukierka i nie zapłacił za niego. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że każda tu z obecnych na sali rozpraw osób prowadzi mały, osiedlowy sklep i tylko 20-30 klientów spróbuje jednego cukierka, zje jedną bułkę, czy jedno jabłko. To taki przedsiębiorca szybko musiałby zamknąć prowadzony przez siebie interes – mówił, uzasadniając wyrok, sędzia Żmuda. Zaznaczył, że gdyby sąd przyjął stanowisko oskarżyciela publicznego i odstąpił od wymierzenia kary, to "w świat poszłaby informacja, że można sobie bezkarnie wejść do jakiegokolwiek sklepu, spożyć określone artykuły spożywcze i za to nie zapłacić". W ocenie sądu wartość szkody jest bez znaczenia. - Istotą jest sama naganność tego typu zachowań – powiedział sędzia. Pana Romana i jego obrońcy nie było na sali rozpraw. Od wyroku sądu pierwszej instancji nie składali odwołania, mimo że obwiniony liczył na uniewinnienie, a jego obrońca na odstąpienie od wymierzenia kary.