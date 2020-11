Śmiertelny strzał podczas policyjnej interwencji

Zostali wezwani do interwencji domowej. Skończyła się tragicznie. Policjanci użyli broni palnej i śmiertelnie postrzelili mężczyznę, który miał być agresywny. - Nie reagował na wezwania do odrzucenia noży i ruszył z nimi na funkcjonariuszy - informuje policja.

W Warninie pod Koszalinem (Zachodniopomorskie) doszło do tragicznej w skutkach interwencji policji. Około godz. 3.45 matka zadzwoniła z prośbą o pomoc z powodu agresywnego zachowania jej 35-letniego syna. Rodzice zabarykadowali się przed nim w pokoju. On miał się do nich dobijać.