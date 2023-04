Koszalin. Wynajmował garaż, w środku znaleźli materiały wybuchowe. 37-latek usłyszał cztery zarzuty

czytaj dalej

Policjanci z Łodzi zatrzymali 33-latka, który strzelił z broni palnej do taksówki. Jak informuje prokuratura, to były wojskowy, który posiada pozwolenie na broń. Z informacji śledczych wynika też, że mężczyzna wcześniej oddał kilka strzałów. - Mogło to być narażeniem dla innych osób, których dotychczas nie udało się ustalić - wskazuje prokuratura. 33-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.