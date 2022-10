Koronę śmierci i siedem szkieletów z XVIII wieku odkryto podczas remontu koszalińskich ulic

- Znaleźliśmy siedem pochówków, sześć osób dorosłych i jedno dziecko. Zaskakujący wydał nam się fakt, że są to groby z XVIII wieku, a nie z wcześniejszych epok. Oznacza to, że cmentarz funkcjonował tutaj znacznie dłużej niż się tego spodziewaliśmy - podkreśla Andrzej Kuczkowski, szef zespołu archeologów z Muzeum w Koszalinie.

Poza szkieletami odkrytymi w całości, naukowcy znaleźli też sporo drobnych kości na złożu wtórnym. Jak przyznają, oznacza to, że musiały one zostać wykopane już wcześniej, a później z powrotem złożone w ziemi.

Archeolodzy znaleźli koronę śmierci

Jak tłumaczy badacz, to metalowy czepiec wkładany do trumny osoby (bez względu na jej płeć), która w chwili śmierci była zaręczona, ale nie zdążyła zmienić stanu cywilnego. Zwyczaj ten praktykowany był od XVI aż do XIX wieku. Kościół luterański walczył z nim, traktując jako zabobon. Mimo to przetrwał on bardzo długo w koszalińskiej społeczności.