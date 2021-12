Koszalin. Pożar w escape roomie, zginęło pięć 15-latek. Ruszył proces

We wtorek przed sądem staną Miłosz S., Małgorzata W., Beata W. oraz Radosław D. To osoby, które prowadziły, organizowały i pracowały w koszalińskim escape roomie, w którym w styczniu 2019 roku wybuchł tragiczny pożar.

- Osobom tym przedstawiono zarzuty umyślnego przekroczenia przepisów przeciwpożarowych oraz nieumyślnego spowodowania śmierci pięciu osób. Są to zarzuty z artykułu 163 i 164 kodeksu karnego - przekazał nam Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Grozi im do 8 lat więzienia.

Matka i babcia na ławie oskarżonych

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu pod koniec kwietnia tego roku. Ze śledztwa wyłączony do odrębnego postępowania został wątek pracy służb prowadzących działania gaśnicze i ratownicze w miejscu zdarzenia. Gąsiorowski już wcześniej zaznaczał, że prokuratura uzyskała dwie opinie biegłych z zakresu działania straży pożarnej i z zakresu działania służb ratowniczo-medycznych. Obie nie wskazały na błędy w pracy służb. Biegli ocenili, że działały właściwie.

Świętowały urodziny, zginęły w pożarze

Ogień miał uniemożliwić pracownikowi escape roomu dotarcie do nastolatek. Mężczyzna został poparzony, nie otworzył dziewczętom drzwi. One same mogły to zrobić dopiero po rozwiązaniu ostatniej zagadki. W obiekcie nie było dróg ewakuacyjnych. Jedyne okno w pomieszczeniu od wewnątrz było zabite deskami, a od zewnątrz było okratowane. Dziewczęta zatruły się tlenkiem węgla.