Przejechał policjantowi po stopach, zatrzymały go dopiero strzały w opony. Trafił do aresztu

52-letni kierowca, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w Koszalinie (Zachodniopomorskie) usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafi do aresztu na trzy miesiące. Mężczyzna uciekał przed funkcjonariuszami, taranował auta i przejechał policjantowi po stopach. Zatrzymały go dopiero strzały w opony. Grozi mu do pięciu lat więzienia.