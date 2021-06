Przed południem ktoś zostawił dziecko w oknie życia. "Dziewczynka jest zdrowa i zadbana"

Trzecie dziecko

Siostra Barbara Wilkowska ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, kierowniczka Domu Samotnej Matki, mówi, że to trzecie dziecko, które trafiło do koszalińskiego Okna Życia. - W styczniu 2016 roku znalazłyśmy chłopca, którego nazwałyśmy Gabriel, a w czerwcu 2018 roku dziewczynkę, której nadałyśmy imiona Maria Zofia – opowiada siostra. Dzieci trafiły do adopcji.