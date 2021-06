Ojciec przyszedł odebrać dziewczynkę pozostawioną w oknie życia w Koszalinie

W poniedziałek przed południem w oknie życia w Koszalinie znaleziono dwumiesięczną dziewczynkę. Była zdrowa i zadbane. Następnego dnia po dziecko przyszedł ojciec.

Niemowlę zostało zostawione około godziny 11 w oknie życia, które znajduje się w siedzibie Domu Samotnej Matki w Koszalinie. Miejsce prowadzone jest przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

- Zakonnice od razu poinformowały pogotowie. Lekarz po zbadaniu dziewczynki stwierdził, że jest zdrowa. Dziecko było zadbane i najedzone – przekazał ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Ksiądz Roda nadał jej imię Michalina.

Nie oddali ojcu dziecka

We wtorek po dziecko zgłosił się ojciec. Jak informuje media Sławomir Przykucki, rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie, dziecko do Okna Życia miała przynieść matka dziewczynki. Ojciec dziecka miał o tym nie wiedzieć i, gdy zdał sobie sprawę, co zrobiła kobieta, chciał je odebrać z placówki. Niemowlę jednak pozostanie na razie pod opieką pogotowia rodzinnego.

- Nie wiadomo, co kierowało działaniami matki. Na pewno nie jest to patologiczna rodzina. Teraz sąd będzie musiał sprawdzić okoliczności zdarzenia, zanim podejmie decyzję o powrocie dziecka do tej rodziny - tłumaczy sędzia.

Trzecie dziecko

Siostra Barbara Wilkowska ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, kierowniczka Domu Samotnej Matki, mówi, że to trzecie dziecko, które trafiło do koszalińskiego Okna Życia. - W styczniu 2016 roku znalazłyśmy chłopca, którego nazwałyśmy Gabriel, a w czerwcu 2018 roku dziewczynkę, której nadałyśmy imiona Maria Zofia – opowiada siostra. Dzieci trafiły do adopcji.

Obecnie w Domu Samotnej Matki mieszka siedem kobiet i piątka dzieci, a szóste niedługo się urodzi. Są to nie tylko Polki, ale także Ukrainka i Kolumbijka.

Autor:eŁKa/gp

Źródło: TVN24 Szczecin