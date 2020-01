Ciało mężczyzny leżało na klatce schodowej. Podejrzany o zabójstwo trafił do aresztu

Prokuratura postawiła zarzut mężczyźnie podejrzanemu o zabójstwo 68-latka. Ciało ofiary z ranami ciętymi i kłutymi leżało na klatce schodowej w jednym z bloków w Koszalinie (Zachodniopomorskie). Sąd zadecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, grozi mu dożywocie.

Biegły stwierdził w obrębie klatki piersiowej ofiary cztery rany cięto-kłute. Jedna z nich doprowadziła do zgonu 68-latka.

"Prawdopodobnie w mieszkaniu podejrzanego doszło do zabójstwa"

68-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

- Zanegował swój związek z pokrzywdzonym, zanegował, aby go widział w okresie poprzedzającym jego zgon - mówi Gąsiorowski.

- Dysponujemy zebranym już materiałem dowodowym, wskazującym na to, że pokrzywdzony u tego podejrzanego był i że tam najprawdopodobniej doszło do pozbawienia go życia - tłumaczy Gąsiorowski.