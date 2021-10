Ciało mężczyzny ukryte w szafie. "Został uduszony"

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie komisarz Monika Kosiec przekazała, że do tragicznych zdarzeń doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według ustaleń koszalińskiej policji, 59-latka w jego mieszkaniu przy ulicy Staszica odwiedzić miał 43-letni mężczyzna. Do mieszkania przyjść miał także 31-latek, którego 43-latek miał ranić tasakiem. Ranny mężczyzna zdołał uciec z mieszkania i zaalarmować sąsiadów, ci wezwali policję i pogotowie, które zabrało go do szpitala.