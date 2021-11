Była księgowa sądu oskarżona o przywłaszczenie pół miliona złotych. "Co roku wypłacała dla siebie pieniądze"

Była zastępczyni głównej księgowej koszalińskiego sądu jest oskarżona o przywłaszczenie ponad 577 tysięcy złotych z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Trwający 15 lat proceder miały umożliwiać dwie pracownice sądu, które zasiadały w zarządzie kasy, dziś już emerytki. - Oskarżona właściwie co roku wypłacała dla siebie pieniądze z kasy. Gdy przychodzili po nie inni, mówiła, że pieniędzy nie ma - mówi prokurator Ryszard Gąsiorowski.

Śledztwo w sprawie dotyczącej przywłaszczenia pieniędzy z kasy zapomogowo-pożyczkowej Sądu Okręgowego w Koszalinie na szkodę jej członków, czyli pracowników i sędziów trwało trzy lata. Zarzuty w tej sprawie usłyszały trzy osoby. Główną oskarżoną jest Jolanta P., była zastępczyni głównej księgowej Sądu Okręgowego w Koszalinie, pracownica z ponad 20-letnim stażem. O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia poinformował w piątek Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Prokuratura skierowała akt oskarżenia według właściwości do Sądu Okręgowego w Koszalinie, ale ma na uwadze, że wskazany sąd wyłączy się z orzekania w sprawie, w której zarówno oskarżone, jak i blisko 100 pokrzywdzonych to byli bądź obecni pracownicy instytucji.

Sądowa księgowa pieniądze brała dla siebie. "Kasa pozostała pusta"

Jolanta P. została zwolniona dyscyplinarnie w połowie sierpnia 2018 roku po kontroli przeprowadzonej przez prezesa i dyrektor sądu. W wyniku kontroli ustalono, że z kasy zapomogo-pożyczkowej zniknęło co najmniej 285 tysięcy złotych. Księgowością kasy zajmowała się właśnie Jolanta P.

O możliwości popełnienia przestępstwa zawiadomiona została wówczas prokuratura. - W śledztwie ustalono, że Jolanta P. od 4 listopada 2003 roku do 20 sierpnia 2018 roku, w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem, przywłaszczyła z kasy zapomogowo-pożyczkowej pieniądze w łącznej kwocie 577 tysięcy 747 złotych i 15 groszy, czyli mienie o znacznej wartości. Kasa pozostała pusta – przekazał prokurator Gąsiorowski. Dodał, że kobieta jest również oskarżona o wytwarzanie dokumentów o przyznaniu jej pożyczek. Na ich podstawie brała czeki gotówkowe i pobierała pieniądze, które następnie przelewała na swoje konto bankowe. Prokuratura zarzuciła też Jolancie P. fałszowanie wyciągów bankowych i dokumentacji księgowej oraz złamanie ustawy o rachunkowości poprzez nieprowadzenie sprawozdań finansowych. - Oskarżona właściwie co roku wypłacała dla siebie pieniądze z kasy, gdy przychodzili po nie inni, mówiła, że pieniędzy nie ma – powiedział Gąsiorowski. Jolanta P. przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów. - Jej działania miały na celu uzyskanie pieniędzy na osobiste wydatki – zaznaczył prokurator.