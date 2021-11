Dziewięciomiesięczna dziewczynka w stanie krytycznym. Matka i jej partner z zarzutami i w areszcie

Do szpitala w Koszalinie (województwo zachodniopomorskie) trafiło kilkumiesięczne dziecko z poważnymi obrażeniami głowy. Lekarze powiadomili o tym policję. Matka dziewczynki i jej partner zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty, sąd orzekł wobec nich dwumiesięczny areszt tymczasowy. Jak podaje prokuratura, oboje nie przyznają się do winy. Kobieta twierdzi, że córka upadła. Siostra bliźniaczka dziewczynki została przekazana pod opiekę krewnych.

Jak poinformował nas Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, dziewięciomiesięczna dziewczynka z poważnymi obrażeniami głowy trafiła do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Matka dziecka i jej partner zostali zatrzymani i przesłuchani. – Odmówili złożenia wyjaśnień. Odpowiedzieli tylko na kilka pytań. Biorąc pod uwagę poważne obrażenia dziecka, prokurator postanowił postawić obojgu zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, realnie zagrażającego życiu – wyjaśnił nam Gąsiorowski. 32-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna usłyszeli zatem zarzut z art. 156 Kodeksu karnego.

Śledczy będą musieli ustalić, w jakich okolicznościach doszło do "tak ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych u dziecka, do pęknięcia podstawy czaszki w części potylicznej i powstania licznych krwiaków w obrębie mózgu". W rozmowie z naszym portalem prokurator podkreślił, że sprawdzana będzie także wersja nieszczęśliwego wypadku oraz to, czy opiekunowie nie zwlekali ze zgłoszeniem się po pomoc medyczną.