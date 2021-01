Pięciolatek wypadł z okna na trzecim piętrze. "W stanie ciężkim trafił do szpitala"

Podczas patrolu zauważyli małego chłopca leżącego na chodniku. Strażniczka miejska zaczęła udzielać mu pomocy. Jak informuje policja pięciolatek wypadł z okna na trzecim piętrze kamienicy. W stanie ciężkim trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w środę, 13 stycznia, ok. godz. 10. Jak podała kom. Kosiec pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze kamienicy przy ul. Młyńskiej w Koszalinie. – Dziecko w stanie ciężkim zostało przewiezione do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Matka w chwili zdarzenia była trzeźwa – powiedziała kom. Kosiec.