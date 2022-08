Rodzice przywieźli syna do szpitala. Niespełna roczny chłopiec miał amfetaminę we krwi

Ojciec chłopca wyjaśniał policji, że dostał od kogoś tabletkę, którą schował do kieszeni. Tabletka - jak twierdził - musiała mu wypaść, a dziecko ją połknęło. 11-miesięczny chłopiec miał drgawki, rodzice zabrali go do szpitala, gdzie w jego krwi wykryto amfetaminę.