"Poślizgnął się, spadł ze skarpy i wpadł do bagna". Stworzyli łańcuch życia, by go ratować. "Decydowały sekundy"

Krzyk 51-latka usłyszał świadek, od razu wezwał pomoc. Okazało się, że mężczyzna poślizgnął się i wpadł do bagna. Policjanci, trzymając świadków za ręce weszli w grząski teren. Złapali 51-latka za ubranie i wyciągnęli na brzeg.

Do zdarzenia doszło w czwartek. Do dyżurnego kościerskiej policji około godziny 17 zadzwonił świadek, który usłyszał krzyk 51-latka. Przekazał, że do bagna na brzegu jeziora Kaplicznego w Kościerzynie (Pomorskie) wpadł mężczyzna.