Po narkotykach, skradzionym samochodem uciekał przed policją. Pościg nagrała kamera w radiowozie

Policjanci zauważyli poszukiwany, skradziony samochód. Od razu ruszyli za nim w pościg. Kierowca renault uciekając, zmuszał inne samochody do zjazdu na pobocze. Niebezpieczną ucieczkę 20-latka nagrał drugi patrol, który dołączył do pościgu. Kiedy go zatrzymali, okazało się, że kierowca był pod wpływem amfetaminy.