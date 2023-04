Tajemnicza puszka przymocowana do mostu w Kwidzynie. Przejazd zablokowany, na miejscu pracują pirotechnicy

czytaj dalej

27 procent Polaków planuje przeznaczyć na tegoroczne spożywcze zakupy wielkanocne od 501 do 1000 złotych - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023". Jak dodano, 24 procent chce wydać od 301 do 500 złotych, a co jedenasty respondent - od 101 do 200 złotych.