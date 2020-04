Lekarze potrzebują pomocy w opiece nad dziećmi, zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa. Poszukiwani wolontariusze

Lekarze są na pierwszej linii frontu walki z epidemią COVID-19 i przez to wielu z nich potrzebuje pomocy w codziennym życiu. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zdecydowała się im pomóc i stworzyć platformę, która ma ułatwić kontakt pomiędzy medykami i wolontariuszami.

"Lekarz szuka osoby, która pomoże dzieciom w lekcjach", "Potrzebny wolontariusz do wyprowadzenia psa lekarza", "Chętny do zrobienia zakupów lekarzowi potrzebny od zaraz" – takie ogłoszenia wkrótce mogą być naszą codziennością. Tak uważa Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, do której zgłaszają się lekarze, którzy przez epidemię potrzebują pomocy w codziennym życiu.