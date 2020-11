Żołnierze monitorują wolne miejsca dla chorych na COVID-19. "Umożliwi to szybkie przekazanie pacjenta"

Całodobowo, co 3-4 godziny żołnierze Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej aktualizują informacje o wolnych miejscach w pomorskich szpitalach. Akcja ruszyła w sobotę i ma pomóc w walce z epidemią.

- Dostęp do aktualnych danych o wolnych łóżkach jest kluczowy dla koordynatorów ratownictwa medycznego i załóg tzw. karetek covidowych, które muszą przekazać pacjenta zakażonego koronawirusem do najbliższego szpitala - dodał Szymański. Jak poinformował, proces będzie miał charakter całodobowy, a zbiorcze statystyki będą aktualizowane co 3-4 godziny przez wszystkie dni tygodnia.