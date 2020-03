Dwie chore osoby poddano kwarantannie domowej

Siedem osób zakażonych koronawirusem zdiagnozowano do tej pory na Dolnym Śląsku. Pięć z nich przebywa we wrocławskim szpitalu zakaźnym. Z kolei dwie z chorych osób poddano kwarantannie domowej.

Chory, ale na kwarantannie domowej

Trzeci z nowych przypadków, to jak informuje dolnośląski sanepid kobieta w średnim wieku, której zalecono kwarantannę domową. To kolejna taka decyzja, wcześniej kwarantannie domowej poddano młodą mieszkankę Wrocławia. Dlaczego lekarze zdecydowali się na zastosowanie wobec mężczyzny kwarantanny domowej, zamiast izolacji w szpitalu? Tego nie wiadomo. Jednak jak - w kontekście chorej poddanej kwarantannie domowej - wyjaśniał profesor Krzysztof Simon, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych, "to jest całkowicie prawidłowe postępowanie i takie postępowania będą coraz szersze". - To jest zgodne z trendami światowymi. Żaden system zdrowotny na świecie nie wytrzyma hospitalizacji pacjentów bezobjawowych klinicznie, choć z kontaktu - podkreślał wirusolog.