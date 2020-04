Wojewoda pyta medyków o gotowość do pracy w czasie epidemii COVID-19. "Bardzo liczymy na wsparcie"

Część wojewodów delegowała medyków do pracy pod groźbą kary finansowej nawet do pięciu tysięcy złotych. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc postanowił w czwartek prosić medyków o podjęcie pracy.

- Wojewoda zwrócił się z prośbą do lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów o zgłaszanie się do Urzędu Wojewódzkiego i do poszczególnych izb lekarskich w sprawie podjęcia pracy przy osobach, które są zakażone koronawirusem - mówi Agnieszka Muchla, rzecznik wojewody zachodniopomorskiego.

Wcześniej delegowali i wymierzali kary

Wcześniej większość wojewodów nie apelowała, a wzywała medyków do pracy w czasie epidemii COVID-19. Wiele osób nie było nawet pytanych o gotowość do pracy.

Wojewoda mazowiecki tłumaczył w rozmowie z TVN24, że do pracy były kierowane osoby z zasobu "nie znając ich statusu rodzinnego, nie znając ich aktualnego stanu zdrowia ani innych informacji". Teraz nie będzie to możliwe.

W czwartek wieczorem na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazano, że wojewodowie mają zwrócić się z prośbą o zgłaszanie się personelu medycznego gotowego do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19. "W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska medycznego, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z tym przepisem "pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii". Jak zastrzegło MSWiA "art. 47 ust. 3 ustawy wymienia osoby, które nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii". Zgodnie z tą regulacją są to m.in.: osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat, kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat, osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat, osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, albo osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.