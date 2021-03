Proponował podwójne wynagrodzenie, żaden lekarz się nie zgłosił. Są skierowania do pracy

Niestety, żaden lekarz się nie zgłosił. Wojewoda poinformował więc, że wydał kilkadziesiąt decyzji o skierowaniu lekarzy i pielęgniarek do pracy na oddziałach covidowych. - Mieliśmy kilka zapytań, ale ostatecznie żaden lekarz nie zgłosili się do szpitali w Grudziądzu i Radziejowie. Do szpitala w Radziejowie zgłosiło się pięć pielęgniarek, które pracują w podstawowej opiece zdrowotnej i chciały się zatrudnić na zasadzie dodatkowej pracy, kiedy to nie będzie kolidowało z ich zasadniczą pracą. Zgłosiło się łącznie 28 osób z różnych grup medycznych – ratowników medycznych, rehabilitantów, pielęgniarek – przekazał Bogdanowicz.

Wojewoda zaznaczył, że złożone wnioski są weryfikowane, mając na względzie, że często są to osoby już pracujące w szpitalach, a nie można doprowadzić do destabilizacji sytuacji na SOR-ach i na oddziałach internistycznych, gdzie sytuacja jest też dosyć trudna. - Konsekwencją tego, że zgłoszeń nie było dużo są skierowania personelu medycznego. Podpisałem na razie 77 skierowań do pracy na dwa miesiące (do 15 maja) i obecnie są dostarczane. Do pracy w szpitalu w Radziejowie skierowane zostały 42 osoby (26 lekarzy, 16 pielęgniarek), a do szpitala w Grudziądzu – 35 osób (19 lekarzy, 16 pielęgniarek). Kadra, którą kierujemy, to przede wszystkim medycy z podstawowej opieki medycznej, młodzi ludzie – rezydenci, pielęgniarki do rocznika 1990. To kadra, która jest zaszczepiona, a odległość od ich miejsca zamieszkania i dotychczasowej pracy jest do zaakceptowania – podkreślił wojewoda. Bogdanowicz zaznaczył, że skierowań do pracy na oddziałach covidowych będzie więcej.