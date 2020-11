Zakażeń coraz więcej, w szpitalu brakuje rąk do pracy. "Potrzebujemy lekarzy, pielęgniarek, ratowników" 

W sobotę, pierwszy raz od początku epidemii COVID-19 w Polsce, liczba zakażeń w województwie zachodniopomorskim przekroczyła tysiąc. Chorych jest coraz więcej, a w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie brakuje rąk do pracy. - Brakuje każdego personelu: lekarzy, pielęgniarek, ratowników - wymienia rzeczniczka szpitala.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, że w województwie zachodniopomorskim potwierdzono 1072 przypadki koronawirusa. To najwyższa liczba zakażeń w regionie od początku epidemii w Polsce. W poniedziałek potwierdzono tam 819 przypadków koronawirusa. Chorych przybywa, a w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie brakuje rąk do pracy.

Szpital o problemach kadrowych informował już w maju tego roku. Naprzeciw potrzebom placówki wyszedł wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, który skierował tam specjalistów do pracy przy pacjentach z COVID-19. Do tej pory jednak zgłosiło się osiem osób. Jak mówi Natalia Cistowska, rzeczniczka szpitala, to nadal za mało. Tylko w ubiegłym tygodniu na kwarantannach czy zwolnieniach lekarskich przebywało 50 osób z personelu.