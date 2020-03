Dezynfekują karetki za darmo. "Są ciężkie czasy, trzeba pomagać"

Trójmiejskie warsztaty samochodowe i inne firmy posiadające profesjonalny sprzęt do ozonowania zobowiązały się do darmowego dezynfekowania karetek. O pomoc poprosili ich także strażacy i policjanci.

- Mamy sprzęt do ozonowania pojazdów - mówi Michał Ślimak, kierownik warsztatu przy ul. Kartuskiej w Gdańsku, który pierwszy zaproponował darmową dezynfekcję pojazdów pogotowia. - Taki zabieg trwa 30 minut. Karetki przytrzymujemy trochę dłużej, żeby była pewność, że wszystko jest usunięte. Ozon zabija, po prostu neutralizuje wszystko w środku - opisuje.

"Branża przysiadła"

Ozonowanie pomaga pozbyć się z pojazdów wszelkich drobnoustrojów, grzybów i, co najważniejsze, wirusów. Na co dzień koszt takiej usługi to około 50 złotych, a sam proces trwa kilkadziesiąt minut.