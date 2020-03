W Toruniu zrobią 43 tysiące maseczek. "Produkcja ruszyła"

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych wyprodukują maseczki dla toruńskiego magistratu i Urzędu Marszałkowskiego. W sumie wyprodukowanych ma zostać 43 tysiące maseczek, co będzie kosztować samorząd około 130 tysięcy złotych. W pierwszej kolejności trafią one do osób objętych kwarantanną.