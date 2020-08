Kolejny ksiądz zakażony, sanepid apeluje o kontakt do wiernych z czterech miejscowości

Okazało się, że proboszcz z Ryszewka, który odprawiał tam msze, spowiadał oraz udzielał sakramentów, jest zakażony SARS-CoV-2. Przebywa on obecnie w szpitalu z Szczecinie. Jego stan jest dobry.

Kolejny ksiądz zakażony

- Powiatowy inspektor przeprowadzi wywiad epidemiologiczny z osobami, które miały kontakt z księdzem. Jeśli rzeczywiście był to taki bliski kontakt: komunia, spowiedź, to z pewnością taka osoba zostanie skierowana na kwarantannę – wyjaśnia Kapłan.

To już trzeci tego typu przypadek na Pomorzu Zachodnim w ostatnim czasie. Pisaliśmy o możliwości zakażenia wiernych z okolic Morynia, a kilka dni temu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myśliborzu szukała wiernych, którzy brali udział we mszy we wsi Różańsko niedaleko Myśliborza. Wielu z nich wciąż czeka na testy. Na razie nie wykryto żadnego przypadku zakażenia podczas tamtych mszy.