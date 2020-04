W maseczkach i z jednorazowymi długopisami. Lokalne wybory w czasie pandemii COVID-19

Aleksandrów Kujawski: członkowie komisji sprawdzani przed przystąpieniem do pracy

Sanepid wydał zalecenia dotyczące przygotowania lokalu wyborczego, zasad i sposobu zabezpieczenia wyborców i członków komisji wyborczych przed zakażeniem koronawirusem, dezynfekcji rąk i powierzchni kontaktowych (blatów, stołów, klamek), zachowania odpowiedniej odległości między osobami w lokalu wyborczym i przed wejściem do niego. Zalecenia, z upoważnienia komisarza wyborczego we Włocławku, wydał też dyrektor Delegatury KBW. Zgodnie z nimi przed przystąpieniem do pracy komisji wyborczej, jej przewodniczący ma przeprowadzać wywiad, czy członkowie w ostatnich dwóch tygodniach mieli kontakt z osobą zarażoną. Członkowie komisji powinni pracować w rękawiczkach i maseczkach ochronnych, siedzieć oddaleni od siebie. Osoba, dysponująca spisem wyborczym i wydająca karty do głosowania, dodatkowo ma mieć przed sobą przeźroczystą osłonę. Wyborcy w oczekiwaniu na wejście do lokalu zobowiązani są stać w dwumetrowych odstępach. W niedzielę odbywają się również wybory uzupełniające do rady miasta Ciechocinka, położonego niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego. O mandat po zmarłym radnym ubiega się czterech kandydatów. Głosowanie odbywa się też z zachowaniem rygorów sanitarnych.