Rząd stawia warunki, oni już odliczają dni. "Jesteśmy gotowi na przyjęcie gości"

Uzdrowiska i sanatoria będą mogły już niedługo wznowić działalność. Zgodnie z nowymi przepisami ich właściciele, by móc to zrobić, będą musieli spełnić kilka warunków, na przykład przyjmować do ośrodków pensjonariuszy z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Z obowiązku takiego badania zwolnione mają być osoby zaszczepione.