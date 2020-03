Pracownica urzędu pracy zakażona koronawirusem. Placówka zamknięta "do odwołania"

W niedzielę wieczorem testy potwierdziły obecność wirusa SARS-CoV-2 u kobiety ze Szczecina – przekazała mediom rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Małgorzata Kapłan. - Do szpitala przy ulicy Arkońskiej dotarła własnym transportem. Trwa postępowanie epidemiologiczne, ustalane są osoby z kontaktu z nią – dodała rzecznik.

Wiadomo, że kobieta wróciła niedawno z Monachium. Jak przekazał nam Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, jest ona pracownicą Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który mieści się w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41. Przed wykryciem koronawirusa po powrocie z Niemiec kobieta przez pięć dni przychodziła do pracy.

Stres w urzędzie

- Choć żywotność wirusa w pomieszczeniu nie jest długotrwała, to dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i wykluczenia wszelkiego ryzyka podjęto decyzję o dezynfekcji budynku przez profesjonalną firmę - podano. Wskazano też, że obecnie najważniejsze jest ustalenie wspólnie z sanepidem listy kontaktów bezpośrednich i pośrednich, które mogła mieć zakażona pracownica.

Kwarantanna - co warto wiedzieć

Urzędnicy pracują zdalnie

Jak poinformowano, kobieta nie jest pracownikiem z pierwszej linii kontaktu z klientami urzędu, ale "pracowała w pokoju, do którego jednak określona grupa interesantów mogła trafić". Po zweryfikowaniu osób z pierwszego kontaktu, zostaną one objęte kwarantanną.

Większość pracowników urzędu - jak podano - będzie przez najbliższe dwa tygodnie wykonywać swoje obowiązku zdalnie. - Na miejscu będzie pracować minimalna liczba osób, niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki. Będą to pracownicy spoza grup ryzyka, a więc w odpowiednim wieku i zdrowe - wyjaśniono w komunikacie.

Wszystkie osoby, które będą chciały skontaktować się z WUP, powinny to robić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konieczność ewentualnej wizyty będzie musiał potwierdzić pracownik urzędu, będą one wówczas umawiane indywidualnie. Zapewniono, że terminy na składanie i rozliczanie wniosków zostaną wydłużone odpowiednio do potrzeb.