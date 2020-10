Tymczasowe szpitale powstaną w każdym mieście wojewódzkim. Sprawdziliśmy możliwe lokalizacje

Tymczasowe szpitale, które mają pomóc w walce z epidemią COVID-19, mają powstać w każdym mieście wojewódzkim - przekazał w poniedziałek minister zdrowia. Chociaż oficjalne decyzje co do miejsc jeszcze nie zapadły, to już pojawiają się pierwsze informacje o tym, gdzie takie placówki powstaną.