Policjanci w pociągach sprawdzają, czy pasażerowie noszą maseczki

Funkcjonariusze głównie upominają pasażerów niestosujących się do obostrzeń. Jeśli jednak ktoś nie zastosuje się do upomnienia albo w inny rażący sposób złamie obowiązujące nakazy, policjanci mogą wystawić mandat, a nawet spisać dane i przekazać służbom sanitarnym. Mandat wynosi do 500 złotych, ale kara nakładana przez sanepid to już nawet 30 tysięcy złotych.