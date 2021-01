Miała koronawirusa i wychodziła na zakupy. Po pięciu miesiącach w areszcie stanęła przed sądem 

Karolina L. wiedziała o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa, a mimo to wychodziła z mieszkania. Przez pięć miesięcy przebywała w areszcie, a w środę stanęła przed sądem. Grozi jej osiem lat więzienia. - Nie miałam wyjścia. Musiałam wyjść wówczas na zakupy i po leki, bo nie miał za mnie kto tego zrobić. Żałuję tego, co się stało – mówi kobieta.

Karolina L. w środę stanęła przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Kobieta odpowiada za to, że w kwietniu i maju 2020 roku naruszyła zasady izolacji. Pomimo zakażenia koronawirusem wychodziła z domu między innymi do apteki, sklepów spożywczych i sklepu z pamiątkami. Zdaniem prokuratury, "sprowadziła zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób". Mogła narazić ponad 30 osób. Grozi jej za to do 8 lat więzienia. Oskarżona chciała dobrowolnie poddać się karze. Strony postępowania nie doszły jednak do porozumienia w sprawie warunków takiego rozwiązania, dlatego w środę ruszył proces karny. W sądzie podczas rozmowy z dziennikarzami kobieta przepraszała za swoje zachowanie. - Nie miałam wyjścia. Musiałam wyjść wówczas na zakupy i po leki, bo nie miał za mnie kto tego zrobić. Żałuję tego, co się stało. Leczę się na depresję, a pobyt w areszcie był dla mnie strasznym przeżyciem. Nigdy wcześniej nie byłam w takim miejscu – mówiła Karolina L.