"Otworzyli drzwi", by "ukrócić spekulacje" oraz pokazać, że nie są "leniami" i nie "robią interesów na covidzie" 

Szpital Pucki opublikował w mediach społecznościowych krótki film, w którym pokazuje, jak wygląda ich praca w czasie epidemii COVID-19. Nagranie powstało na oddziale pediatrycznym. Jak mówi Oksana Rabij z sekcji marketingu szpitala, wcześniej było tam pełno dzieci, na ścianach były kolorowe obrazki. Teraz leżą tam pacjenci z koronawirusem. Lekarze i pielęgniarki ubrani są od stóp do głów w kombinezony. Żeby się odróżnić, na plecach markerami napisali swoje imiona.

"W medykach przestano już widzieć bohaterów… okazali się leniami, którym nie chce się pracować a placówkom medycznym zaczęto zarzucać 'robienie interesów na covidzie'. Tak, proszę Państwa, takie głosy do nas dochodziły... Smutne to… no więc proszę Państwa, otwieramy drzwi! Chcąc ukrócić wszelkie spekulacje... pokazujemy jak obecnie wygląda rzeczywistość za zamkniętymi drzwiami Szpitala Puckiego... materiał, który dziś Państwu prezentujemy, to tylko fragment naszej 'nowej codzienności'. Nowych, warunków pracy pielęgniarek, lekarzy, ratowników i pań z działu higieny" - czytamy w opublikowanym poście.