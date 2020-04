Nieznacznie wzrosła liczba zakażonych w szpitalu psychiatrycznym. "To napawa względnym optymizmem"

- Ten umiarkowany przyrost pozytywnych wyników przy tak dużej liczbie testów, które przeprowadziliśmy w ostatnich trzech dniach napawa względnym optymizmem. Mamy nadzieję, że uda się nam dziś do późnych godzin wieczornych przeprowadzić testy wszystkim osobom z ewentualnego kontaktu ze źródłem zakażenia. Dotyczy to zarówno samych pracowników szpitala, jak i jego pacjentów. Jesteśmy również uspokojeni faktem, że na ten moment jedynie u dwóch pacjentów potwierdziła się obecność wirusa - przekazała nam we wtorek rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego Lidia Metel-Czarnowska.