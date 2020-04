Sześć osób wyzdrowiało w Zachodniopomorskiem. "Mogą już funkcjonować normalnie"

O sześciu zdrowych pacjentach w Zachodniopomorskiem, u których wcześniej zdiagnozowano koronawirusa, poinformował w środę szczeciński szpital. Te osoby mogą wrócić do normalnego życia. "To bardzo dobre wiadomości" – podkreślają przedstawiciele szpitala.

- To oznacza, że pacjenci zarażeni wcześniej koronawirusem, są już całkowicie wyleczeni - dodał rzecznik. Uszczegółowił, że to trzy osoby ze Szczecina, a także po jednym z powiatów stargardzkiego, białogardzkiego i koszalińskiego. – To bardzo dobre wiadomości – podkreślił Iżakowski.