Wiceprezydent Sopotu: kluczowe jest szczepienie pierwszą dawką do końca czerwca, przed sezonem turystycznym

Miasto Sopot wspólnie z Gdańskiem uruchamia kolejny, duży punkt szczepień masowych. Docelowo ma być tam szczepionych 1500 osób dziennie. - Mamy nadzieję, że to pomoże nam wrócić do normalności - mówi wiceprezydent miasta.

- Chcemy rozpocząć od szczepienia tysiąca osób dziennie, docelowo 1500 osób dziennie. Mamy nadzieję, że to pomoże nam wrócić do normalności - mówiła o nowym punkcie.

Komentując opóźnienia w dostawie szczepionek dodała, że ma nadzieję, że uda się utrzymać wysokie tempo szczepień. - Tak, jak rozmawiamy z naszym partnerem medycznym, na pierwszy tydzień na pewno mamy zabezpieczone szczepionki, tutaj nie widzę zagrożenia, natomiast cały czas liczymy na to, że te dostawy będą i że utrzymamy to tempo, bo chyba wszystkim nam na tym zależy - mówiła.

Dodała również, że "tutaj nie ma wygranych, czy przegranych politycznie". - Tutaj wygrani, czy przegrani jesteśmy my wszyscy, Polacy. Bo to, jak szybko się zaszczepimy, powoduje, że będziemy mogli się spotkać chociażby się w Sopocie przy kawie na Monciaku.

O współpracy z rządem: brakuje zaufania i traktowania się po partnersku

- Ja bym powiedziała, czego mi brakuje bardzo, to takiego zaufania i traktowania się po partnersku. Tak jak mówiłam, tu nie ma wygranych, czy przegranych. Tu chodzi o ważniejszą sprawę i myślę, że my na poziomie samorządów widzimy szybciej pewne luki w systemie, takie miejsca newralgiczne, bo to do nas przychodzą mieszkańcy z konkretnym problemem - tłumaczyła wiceprezydent.

- Jeżeli dostaliśmy zadanie zorganizowania transportu, to szybko ten transport zorganizowaliśmy, jak dostaliśmy zadanie, żeby zrobić te punkty masowe, od razu do tego przystąpiliśmy. Ja myślę, że każdy z nas samorządowców odpowiada przed swoimi mieszkańcami i naprawdę nie myślimy o żadnej rywalizacji , czy chwale tylko o tym, żeby jak największą liczbę naszych mieszkańców zaszczepić - mówiła Czarzyńska-Jachim.

W Sopocie zaszczepiono niemal 30 tysięcy osób

- Jakby patrzeć tylko na liczby, to ja mogę powiedzieć, że niezaszczepione są tylko dzieci - skomentowała. - Znowu wracam do tego zaufania, bo nie mamy danych dotyczących liczby zaszczepionych mieszkańców, mamy tylko i wyłącznie dane na temat liczby szczepień wykonanych na danym terenie - dodała.

- Według zapowiedzi rządowych drugie dawki nie są zagrożone, oczywiście monitorujemy to. Monitorują to podmioty, które szczepią, czyli szpital tymczasowy i teraz Szpitale Pomorskie. Myślę, że terminy drugich dawek zostaną dotrzymane, natomiast dla nas kluczowe jest to, żeby szczepienie przynajmniej pierwszą dawką nie było do końca sierpnia tylko do końca czerwca, bo przed nami sezon turystyczny i chcielibyśmy chociaż trochę wrócić do normalności - podsumowała Magdalena Czarzyńska-Jachim.