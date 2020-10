73-latek spędził w karetce sześć godzin, zanim trafił do szpitala

73-latek stracił przytomność, miał gorączkę i podejrzenie zakażenia koronawirusem. Ratownicy przewieźli go najpierw do szpitala w Szczecinku, później do Koszalina. Ostatecznie wrócił do Szczecinka. Zanim otrzymał pomoc, w karetce spędził sześć godzin.

73-letni mężczyzna zasłabł i stracił przytomność w sobotę. Miał gorączkę, podejrzewano u niego koronawirusa. Około godziny 21 karetka zabrała go do szpitala w Koszalinie (Zachodniopomorskie). Tam jednak nie mógł zostać przyjęty, bo trwała akurat dezynfekcja oddziału. Zapadła więc decyzja, aby przetransportować pacjenta do oddalonego o ponad godzinę jazdy Szczecinka. I tam zaczęły się jednak problemy.

- SOR odmówił przyjęcia pacjenta, próbował przekazać go na inny oddział, na oddział zakaźny właśnie, ze względu na tę podwyższoną temperaturę. Niestety te dyskusje między jednym a drugim oddziałem, między naszym dyspozytorem a zespołem, trwały prawie cztery godziny - mówi Paulina Targaszewska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Dodaje, że ostatecznie dyspozytor skontaktował się z koordynatorem wojewódzkim ds. ratownictwa medycznego.

- Podjęto decyzję o przetransportowaniu pacjenta z powrotem do szpitala w Szczecinku, gdzie już zakończyła się dezynfekcja i przed godziną trzecią w nocy pacjent został przekazany - mówi Targaszewska.

Zanim 73-latek otrzymał pomoc, spędził w karetce sześć godzin. Kolejna podróż czekała go już w niedzielę. Rano specjalną karetką dla pacjentów z koronawirusem został przewieziony do oddalonego o blisko 200 kilometrów Szczecina.

Ratownik: czas przyjęcia pacjentów się wydłużył

Ratownicy podkreślają jednak, że jest to skrajny przypadek, a w województwie zachodniopomorskim nie ma jeszcze tak trudnej sytuacji, jak w innych regionach. Chociaż tutaj również czas przyjęcia pacjenta się wydłużył.

- Pacjentów, u których występują gorączki i jakieś duszności, u których nie doszło do potwierdzenia wymazem COVID-19, przekazywanie na tę chwilę takiego pacjenta w jednostkach szpitalnych trwa około 40 minut. Jest to troszeczkę wydłużony czas, plus do tego musimy jeszcze doliczyć, że po takim wyjeździe zespół trafia na dezynfekcję. Taka dezynfekcja trwa około 60 minut - mówi Łukasz Kondrusik, ratownik WSPR w Szczecinie

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 9291 osób. Zmarło kolejne 107 osób. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. małopolskim – 1486, mazowieckim - 1282 i wielkopolskim - 1186. Zakażenia zostały potwierdzone w województwach: małopolskim (1486), mazowieckim (1282), wielkopolskim (1186), śląskim (895), podkarpackim (667), łódzkim (625), dolnośląskim (567), pomorskim (484), kujawsko-pomorskim (446), świętokrzyskim (312), opolskim (307), lubuskim (228), lubelskim (219), zachodniopomorskim (213), podlaskim (209), warmińsko-mazurskim (165).

Autor:MAK

Źródło: TVN24